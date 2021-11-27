/663238/كيروش-يعلن-استدعاء-احمد-حجازي-لقائمة-منتخب-مصر-فى-كأس-العرب-بدلا-من-إمام-عاشور

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ضم أحمد حجازي المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي إلى قائمة منتخب مصر استعدادًا للسفر في السابعة مساء اليوم للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - إمام عاشور - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.

وضم وجوه جديده لأول مرة مثل محمود جاد، محمد عبد المنعم ، مروان داوود، مهند لاشين، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رفعت، أسامة فيصل، حسين فيصل بالإضافة للاعبين تم ضمهم للمعسكر الأخير أحمد ياسين ومروان حمدي.

أرقام ثلاثي الهجوم في منتخب مصر

ويتمثل خط هجوم الفراعنة من ثلاثة لاعبين وهم محمد شريف ومروان حمدي وأسامة فيصل، ونستعرض معكم دوت الخليج ماذا قدموا خلال الموسم الحالي بعد إعلان انضماهم للفراعنة.

محمد شريف: لعب 3 مباريات في الدوري، سجل هدفين ، لم يصنع

مروان حمدي: لعب 4 مباريات في الدوري، سجل 4 أهداف، صنع هدف

أسامة فيصل: لعب 4 مباريات، لم يسجل، صنع هدف

جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز التي اختتمت اليوم، وشملت القائمة 23 لاعبا روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية واسهاما في اتساع قاعدة المنتخب.