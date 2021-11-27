/663241/مرتضي-منصور-يعلن-موعد-عزاء-الراحل-المستشار-جلال-ابراهيم-رئيس-الزمالك-الأسبق

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موعد إقامة عزاء الراحل جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء السابق.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكتب مرتضي منصور رئبس نادي الزمالك عبر سحابة الشخصي”فيس بوك”:”يقام غدا الاحد 28 نوفمبر عقب صلاة المغرب سرادق العزاء في شارع الملك فاروق داخل نادي الزمالك للمرحوم معالي المستشار جلال ابراهيم رئيس النادي الاسبق ووالد سيادة المستشار احمد جلال نائب رئيس نادي الزمالك وسيادة المستشار نادر جلال المحام العام الاول .

والعزاء للرجال ويوجد مكان مخصص للسيدات .

رحم الله الفقيد وغفر له وجعل مثواه الجنة .

توفي المستشار جلال إبراهيم الخميس الماضي، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ووالد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي.

ونشر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك نعي للمتستشار جلال إبراهيم، رئيس القلعة البيضاء الأسبق.

يذكر أن المستشار جلال إبراهيم ترأس نادي الزمالك خلال فترات عديدة سابقة وحقق نجاحات إدارية عديدة.

قناة الزمالك

أعلنت قناة الزمالك إذاعة المؤتمر الخاص بالمستشار مرتضى منصور، رئيس النادي والذي أقيم صباح اليوم قبل التواجد داخل مقر النادي.

خالد الغندور

وفاجئ خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي، الجميع وأعلن أنه سوف يقوم بإذاعة جزء خاص من مؤتمر مرتضى منصور رئيس النادي، ثم التعليق عليه من جديد.

وتم إذاعة 3 دقائق من المؤتمر الصحفي الخاص برئيس نادي الزمالك فقط.

أصدر مسئولوا الزمالك قرار بمنع قناه الزمالك من دخول النادي لحين اشعار آخر بسبب عدم تناولها اي خبر برجوع مجلس مرتضى منصور وعدم تغطيه المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم للإعلان عن عدة قرارات.

وكانت في التغطية الإعلامية أكثر من قناة عربية، ومواقع مصرية، في اختفاء تام لقناة الزمالك عن تغطية أجواء المؤتمر.