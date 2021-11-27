/663242/قاموس-النواب-لايعرف-مصطلحات-الهدوء-والسكون-نشاط-برلماني-جبار-الأسبوع-الحالي

يواصل مجلس النواب حالة النشاط الفائق التي اظهرها نوابه تحت قيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يدخلون الجلسة الخامسة عشرة وحتى السابعة عشرة، بدور الانعقاد الثاني بمجموعة من الملفات شديدة الأهمية، والتي تتعلق بقوانين وتشريعات وطرح لأدوات رقابية تهم الشارع وأحواله ومتطلبات المواطنين.

يرصد دوت الخليج، حالة الدأب الملحوظة لأعضاء ونواب البرلمان، اللذين شطبوا من قاموسهم أية معاني أو مصطلحات تخص العطلات أو الأجازات أو الانقطاع عن خدمة المواطنين، وهي الوتيرة الفائقة من العمل المكثف التي أرسى قواعدها المستشار دكتور حنفي جبالي منذ اللحظات الأولى لترأسه منصة البرلمان المصري العريق.

جهود فائقة

نجح المستشار حنفي جبالي في رفع كفاءة كافة أعضاء مجلس النواب، والخروج بأفضل المستهدفات من العمل النيابي الخدمي والجماهيري والسياسي والحزبي، وذلك عبر المئات من ساعات العمل في جلسات عامة شديدة السخونة، واجتماعات لاتتوقف للجان البرلمانية واشتباك دائم مع قضايا الرأي العام.

وفي هذا السياق، يمضي رئيس مجلس النواب ليقود أعضاء المجلس في جلسات للأسبوع، القادم في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. وكعادة التشريعات الهامة التي يتم طرحها تحت قبة النواب، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس للجامعات الأهلية، ومجلس آخر للجامعات الخاصة بدلاً من "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية"، كما جاء مشروع القانون ليقتصر صراحةً ما قد تقدمه الجامعات الأهلية في مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة الأهلية باعتبارها أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءةً في إنشاء الجامعة.

أجندة مكثفة

تضم قائمة أولويات نواب البرلمان مجموعة من التشريعات ذات الأهمية الكبرى، ومنها النقاشات المنتظرة حول القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يهدف إلى تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية، للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة.

ويظهر نواب البرلمان حرص واضح على إيجاد التوازن، بين القوانين الجماهيرية والاقتصادية والأمنية، وأيضا تلك التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات كالقانون سالف الذكر الذي يحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

قرارات رئاسية

لايتوقف أعضاء مجلس النواب عن إظهار حالة من الاصطفاف الكامل مع القيادة السياسية، وطرح ومناقشة مستمرة لكافة القرارات الرئاسية، ومنها مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (505) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

كما سيكون أعضاء مجلس النواب على موعد مع مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (495) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأوزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

اللجان النوعية

يتضح حجم المجهود البرلماني من خلال الجلسات النوعية التي لايتوقف فيها الأعضاء عن أداء الأدوار الرقابية المنشودة لتحقيق الصالح العام، حيث تعقد لجان البرلمان مجموعة من الاجتماعات الهامة لأعضائها، تزامنا مع استئناف النشاط النيابي وعقد الجلسات العامة واجتماعات اللجان للأسبوع الجاري، حيث كشف الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يستدعي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، غدا الأحد لمساءلته عن المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي وأكد البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان، على أنه قد تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة لاستدعاء الوزير أمام المجلس وقد تحدد غدا الأحد موعد الاستدعاء أمام لجنة التعليم بالمجل، وأشار إلى أنه مع تطوير المناهج، وتغيير الأسلوب التقليدي للتعليم، لم يحدث تطوير وظهر جليا في مناهج الصف الرابع ما يعكس انفصالا واضحا من الوزارة عن واقع البيئة التعليمية، وتقصيرا فادحا في إعداد المدرسين وتغطية العجز المطلوب في أعدادهم، مما يجعل تطبيق المناهج الجديدة شبه مستحيل، ويشكل عبئا على الأهالي والمدرسين والتلاميذ أيضا.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، 4 اجتماعات يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وذلك لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021.

وقال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعين ستعقدهما غدا الاثنين، حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي 2020/2021، وكذلك مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالى 2020/2021.

وأضاف سالم، أن لجنة الخطة والموازنة ستناقش يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل، حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس، وحساب ختامي موازنة هيئة الطرق والكباري للعام المالي 2020/2021.

وأشار وكيل لجنة الخطة، إلي أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعيها يوم الأربعاء، حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2020/2021، وكذلك مناقشة برنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا، بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنتي هيئتي المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي 2020/2021.

ليبرهن أعضاء مجلس النواب الحالي أنهم في ظل وجود أغلبية برلمانية صارمة وجادة، وقوى وكتل شبابية كأعضاء التنسيقية والحيوية التي يتمتعوا بها، أن مخرجات العمل النيابي في ظل المجلس الحالي، تضاهي ماكانت تنجزه برلمانات على مدار عقود كاملة من العمل النيابي خلال فترات وعهود سابقة.