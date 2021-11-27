/663244/انطلاق-بطولة-إبراهيم-مصطفى-الدولية-للمصارعة-بالصالة-المغطاة-للمدينة-الشبابية-بشرم-الشيخ

انطلقت أمس الجمعة فى الصالة المغطاة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ بطولة البطولة العربية وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة بمشاركة 13 دولة، و تستمر خلال الفترة من 26 حتى 29 نوفمبر الحالى، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتستضيف مصر من كل عام منافسات دورة إبراهيم مصطفى وبطولة العرب للمنتخبات، بمشاركة عدد من المنتخبات من مختلف الدول العربية، فى ظل استعدادات مكثفة لهذا الحدث الرياضى الكبير من أجل نجاحه والخروج به بما يليق بإسم وسمعة مصر والمصارعة المصرية.

و فازت مصر بالمركز الاول فى بطولة ابراهيم مصطفي بفارق النقاط و احتلت روسيا المركز الثانى بينما صربيا المركز الثالث، فيما شارك 6 لاعبين من صربيا و روسيا أبطال عالم واوليمبين بالبطولة، ومن بولندا وأمريكا وإنجلترا إلى جانب مصر والأردن والسعودية والسودان بمشاركات رمزيه.

يشار إلى أن هذه أول بطولة كبيرة ينظمها اتحاد المصارعة بعد أيام قليلة من إجراء الانتخابات التى فاز فيها اللواء عصام النوار برئاسة الاتحاد المصرى للمصارعة، والذى توجه بالشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه للبطولة.

وتعد المدينة الشبابية بشرم الشيخ أحد أهم المنشآت الشبابية والرياضية، والتى أصبحت مركز جذب فى محافظة جنوب سيناء وقبلة لكل منتخبات العالم ومنتجعا سياحياً يساهم من خلال الرياضة فى دعم وتنشيط السياحة.

الجدير بالذكر أن المدينة الشبابية بشرم الشيخ تتنوع منشآتها، حيث تضم ملعبين للتنس الأرضى وملعب قدم قانونى بأعمدة الإنارة الكاشفة ومزود بالمدرجات وغرف خلع الملابس وملعبين كرة قدم بالابعاد الخماسية مزودين بأعمدة الإنارة الكاشفة ومجمع الاسكواش الذى يضم أربعة ملاعب وصالة ألعاب مغطاة ، كما تضم منشآت المدينة حمام سباحة أولمبى واخر تدريبى ، كما تحتوى على فندق ومسرح يسع لأكثر من 400 فرد.

وتضم المدينة أيضا مدارس للألعاب المختلفة أهمها مدرسة جمباز ، الكاراتيه، الكيك بوكس، كرة قدم، الاسكواش، التنس الارضى، ومدرسة خاصة للسباحة.