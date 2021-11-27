جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم خلال فعاليات الملتقى السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، تحت شعار" فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر".
وأعرب الشلقانى عن فخر البنك الدولى بالتعاون مع مصر بوجه عام والتعاون فى المجال الصحى بوجه خاص، قائلا "نفتخر بكوننا شركاء رئيسيين لمصر فى الملف الطبى، والذى يتمثل فى منظومة التأمين الصحى منذ كانت فكرة قبل بدء تطبيقها".
وأشار إلى أن البنك الدولى ليس فقط بنك تمويل، بل هو بنك معلوماتى ومعرفى، وداعم فنى لعدد من المشروعات كنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافة إلى دعم جهود مكافحة كورونا وغيرها من المشروعات الصحية العظيمة على أرض مصر.
وأضاف أن المحفظة المالية المخصصة من البنك للدعم المؤسسى ودعم الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات والهيئات الجديدة ومكافحة كورونا كبيرة جدا، لافتا إلى أهم ما رصده البنك عن الوضع الصحى فى مصر، أن لديها نظاما صحيا مرنا قادرا على تحمل الصدمات والأعباء الصحية، لا سيما ما ظهر خلال جائحة فيروس كورونا من التعايش والتصدى لتلك الأزمة.
يأتى عقد المؤتمر بالتزامن مع مرور عامين من إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد من محافظة بورسعيد، 26 نوفمبر 2019، أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الدولى: التأمين الصحى فى مصر أول نظام يواكب المعايير العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.