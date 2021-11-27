محافظ سوهاج: 160 مليون جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بأخميم

جدة - نرمين السيد - وأشار المحافظ فى تصريح له اليوم، إلى أن مشروعات الصرف المدرجة بالاعتماد يجرى تنفيذها بقرى "نيدة، وآبار الوقف، وآبار الملك" وتأتى فى إطار اهتمام المحافظة بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين بجميع قرى المحافظة وبخاصة القرى الغير مدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار إلى أن مشروع الصرف الصحى بقرية "نيدة" يتكون من محطة رفع رئيسية بنسبة تنفيذ بلغت 70% والمحطة الفرعية بنسبة تنفيذ 80% وبلغت نسبة التنفيذ لشبكات الانحدار 75% ونسبة التنفيذ لخطوط الطرد 85% ومشروع الصرف الصحى بقرية "آبار الوقف" يتكون من محطة الرفع الرئيسية والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 75% وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الإنحدار 75% بينما يتكون مشروع الصرف الصحى بقرية آبار الملك" من محطة رفع رئيسية بنسبة تنفيذ 95% وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الإنحدار 98% ووصلت نسبة تنفيذ خطوط الطرد بالمشروع إلى 98%.

ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات والالتزام بأعلى معايير الجودة وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين بمواقع العمل.