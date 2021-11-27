الرعاية الصحية: 8 ملايين خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بـ3 محافظات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والتى ألقاها اليوم ضمن فعاليات الملتقى السنوى الثانى للهيئة تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر) 2021، والمنعقد هذا العام بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وقال الدكتور أحمد السبكى، إنه لولا الإرادة السياسية وتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر برنامج للإصلاح الصحى فى مصر، بداية من إطلاق المبادرات الصحية الرئاسية 100 مليون صحة، وتلاها إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، ومبادرة تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجًا "مبادرة حياة كريمة"، وكذلك تضافر جهود الدولة المصرية فى تحقيق حلم المصريين فى التغطية الصحية الشاملة، ما كانت مصر وصلت لما وصلت إليه الآن فى النهوض بالمنظومة الصحية وإحداث نقلة نوعية بها بتحدى وإصرار ومهارة عالمية، لافتًا إلى إصرار الأطقم الطبية والإدارية فى تحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة للمصريين والتى نجحت فى تحقيق التحدى لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لهم وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف السبكى، أنه تم إجراء أكثر من 250 ألف عملية جراحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية على مدار عامين من الإنجازات لهيئة الرعاية الصحية، منها 115 ألف عملية جراحية كبرى ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص على يد أمهر الأطباء المصريين والخبراء الأجانب فى التخصصات الطبية المختلفة، مؤكدًا الجاهزية العالمية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل والتى أثبتت كفائتها فى تقديم هذا الكم والنوع من الخدمات الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية.

وتابع الدكتور أحمد السبكى، أن استراتيجية هيئة الرعاية الصحية هى الجودة فى الخدمة الصحية من خلال تعزيز ثقافة الجودة والعمل الجاد على اعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل نحو 95% من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، والبالغ عددهم حتى الآن 114 منشآة صحية.

واستكمل، أنه نجحت هيئة الرعاية الصحية فى اعتماد 15 منشأة صحية من منشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية لاجتيازها أعلى معايير الجودة العالمية، وحصولها على درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية طبقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لاعتماد المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة 2021، معربًا عن فخره وتقديره لاعتماد مستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد كأول مستشفى بمصر تحصل على هذه الدرجة من الاعتماد القومى المعترف به دوليًا، مشيرًا إلى أنها إنجاز التى تقود لمزيد من الإنجازات لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمصريين.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أنه تم التركيز بهيئة الرعاية الصحية على تعزيز مفهوم رضاء المنتفعين عن جودة الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، باعتبارهم الهدف الثمين للهيئة، مشيرًا إلى تخطى نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة نسبة 91% دون أى شكاوى واردة من جودة الخدمات الطبية وفقًا للتقديرات والإحصاءات المنفذة بهيئة الرعاية الصحية لقياس مدى رضاء المنتفعين عن الخدمة، بما يساهم فى تقييم الأداء والوقوف على نقاط القوة والضعف واستمرارية الارتقاء بالخدمات المرتكزة على تلبية احتياجات الخدمات الصحية للمنتفعين وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين.

وأشار السبكى، إلى إنجازات هيئة الرعاية الصحية فى الميكنة والتحول الرقمى للخدمات بما ساهم فى تحسين بيئة العمل لمقدمى الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، ورفع كفاءة وجودة الأداء، حيث أعلن السبكى ميكنة 100% من جميع الخدمات بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل سالفة الذكر، إضافة إلى ميكنة 100% وربط مكاتب الدخول والخروج والطوارئ بالمستشفيات وتطبيق منظومة المعامل الموحد (LIS)، ونظام أرشفة الأشعة وكتابة التقرير (PACKS/RIS)، التى تستهدف تقديم خدمات صحية عالية الجودة وتفوق توقعات المتعاملين وتحقق أعلى نسب من إرضائهم وسعادتهم.

وأضاف، أنه ضمن استراتيجية هيئة الرعاية الصحية بأن تصبح أول هيئة ذكية رقمية وإلغاء كل التعاملات الورقية من خلال التحول الرقمى للخدمات والاستفادة من جميع منافع التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية تم إنشاء عدد من المنظومات الإلكترونية لتيسير تقديم الخدمات الطبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لهم، وخاصة وقت جائحة كورونا والتى فرضت العديد من التغييرات والتطورات فى طرق تقديم الخدمات الصحية، وكان أبرزها تفعيل هيئة الرعاية الصحية تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد بالتعاون مع شركة البالطو للخدمات الطبية أونلاين، والتى قدمت أكثر من 10 آلاف استشارة طبية عن بُعد حتى الأن لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمجافظتى بورسعيد والأقصر مجانًا.

وتابع السبكى: أنه شملت إنجازات هيئة الرعاية الصحية حصر واستدامة الأصول الطبية وغير الطبية التابعة للهيئة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية من خلال المنظومة الذكية لإدارة وحصر الأصول الطبية وغير الطبية فى المحافظات الثلاث بما يضمن استدامة الأصول وصيانتها دوريًا واستدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة عالمية والحفاظ على الموارد العامة للدولة، مشيرًا إلى امتداد هذه المنظومة تدريجيًا فى كافة المحافظات مع امتداد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظات.

ولفت الدكتور أحمد السبكى إلى أنه تم الانتهاء من ربط غرف العمليات لإدارة الأزمات والطوارئ بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية مع غرف العمليات الخاصة بهيئة الإسعاف المصرية تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، فيما يعرف بتكامل الدوائر الصحية، للتعامل الفورى مع الأحداث والأزمات الطارئة والقدرة على احتوائها والسيطرة عليها بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، مشيرًا إلى تميز هيئة الرعاية الصحية وقدرتها على التأمين الطبى للفعاليات والأنشطة الهامة الكبرى فى الدولة، وكان أبرزها نجاح هيئة الرعاية الصحية فى التأمين الطبى لاحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثرى بالأقصر يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى على أعلى مستوى من معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وأشار السبكى، إلى النظام المالى والدقيق لهيئة الرعاية الصحية وإدارتها من خلال العقول المالية والإدارية للهيئة للموارد المخصصة الهيئة العامة للرعاية الصحية من الموارد العامة للدولة، وكذلك إدارة الموارد الذاتية مشيرًا إلى أنه حققت هيئة الرعاية الصحية عائدًا متميزًا من الموارد الذاتية للهيئة، التى تساعد هذا النظام على استدامته واستمرارية جودة تقديم الخدمات الصحية به بجودة عالمية.

وأعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الإطلاق الرسمى لأول منصة تفاعلية رقمية بين مقدمى الخدمة من الأطقم الطبية والإدارية العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات، والتى تتيح التواصل الإلكترونى بين جميع العاملين وتبادل وتشارك الخبرات وضمان تقديم أفضل خدمات صحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، الشكر لهذا النجاح وصانعى هذا الإنجاز من الأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين فى القطاع الصحى، من مبادرات 100 مليون صحة ومشروع التأمين الصحى الشامل، ومبادرة حياة كريمة، وأثرهم على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر وإحداث نقلة نوعية بها، والذى حاز على الإشادات العربية والدولية.

وخلال فعاليات الملتقى، دعا الدكتور أحمد السبكى، للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش الأبيض تقديرًا لجهودهم فى توفير الخدمات والرعاية الصحية الآمنة للمرضى وقت جائحة كورونا، واصفًا إياهم أنهم "أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

كما أهدى الدكتور أحمد السبكى، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لشريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر لإنجاز تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل على أرض محافظة الإسماعيلية ودعمه نجاح منشآت هيئة الرعاية الصحية فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى من المعايير العالمية للجودة لأبناء المحافظة.

كما أهدى الدكتور أحمد السبكى، درع الهيئة العامة للرعاية الصحية للدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والذى تسلمها نيابًة عنه الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، كما أهدى درع الهيئة العامة للرعاية الصحية للدكتور شريف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والذى تسلمها نيابًة عنه الدكتور إسلام أبو سيف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تقديرًا لجهودهم فى إحداث تطور ونقلة نوعية فى قطاع الرعاية الصحية بمصر.

وأكد شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، الطفرة الملحوظة التى شهدها القطاع الصحى تحت مظلة التأمين الصحى الشامل لاسيما المنتفعين بمنظومة التأمين بمحافظة الإسماعيلية، موجهًا الشكر لجيش مصر الأبيض من كافة القوى البشرية لعملهم الدؤوب والمستمر وقدراتهم الفائقة فى العمل وسط أى تحديات كورونا، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتعميم منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة وذلك منذ إطلاق المنظومة رئاسيًا على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية، وهو ما لم يكن سيتأتى إلا بتكاتف كافة الجهود للمهتمين بالشأن الصحى، مؤكدًا أن المنظومة أحدثت طفرة بالمحافظة وهو ما يعد أمرًا ملحوظًا لكل المواطنين لا سيما غير القادرين والأكثر احتياجًا لتلك الخدمات، وفى ختام كلمته وجه اللواء شريف فهمى بشارة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى قائد وداعم الإصلاح الصحى فى مصر.

كما أشاد الدكتور عمرو الشلقانى، خبير النظم الصحية بالبنك الدولى فى مصر بمستوى الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا أن الخدمة الطبية المقدمة بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية شيء يدعو للفخر، خاصة نظم الميكنة والتحول الرقمى للخدمات التى يسرت على المواطنين الحصول على الخدمات الصحية لمحافظات التأمين الصحى الشامل.

وأشار إلى ردود الفعل الإيجابية التى لمسها بنفسه على أرض الواقع، مؤكدًا أن البنك الدولى شريك أساسى داعم لنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى سيؤرخ كأكبر نجاح للقطاع الصحى بمصر، مؤكدًا أن المنشآت الصحية التى تقدم خدمات التأمين الصحى الشامل بشكل آمن، إضافة إلى التغطية الصحية المتكاملة لكافة الحزم الخدمية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بما يحقق أعلى معايير الجودة العالمية وتلبية احتياجات المواطنين من قطاع الرعاية الصحية وبشكل أفضل للاستجابة لأشكال تطور الرعاية الصحية عالميًا.

تجدر الإشارة إلى أنه تشمل فعاليات الملتقى السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتزامن مع مرور عامين من تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى منظومة التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد 26 نوفمبر 2019، مستقبل صحة مصر، أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين، بما يشمله من توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية للمصريين.