أبوالغيط من لندن: السادات رفض كل عروض السلام القائم على سيادة صورية

جدة - نرمين السيد - ألقى أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، محاضرة بدعوة من الجمعية البريطانية المصرية فى لندن حضرها لفيف من السياسيين البريطانيين والدبلوماسيين العرب وشخصيات بارزة فى المجتمع البريطانى حول كتابه "شاهد على الحرب والسلام".





استعرض الأمين العام خلال المحاضرة لمحات من مذكراته التى ضمنها كتابه حول شهادته على عصر الحرب والسلام وحرب أكتوبر عام 73 وأشار إلى شجاعة القيادة المصرية آنذاك المتمثلة فى الرئيس الراحل أنور السادات فى اتخاذ قرارى الحرب والسلام، من ناحية المضى قدما فى خوض حرب أكتوبر وبعدها مفاوضات سياسية مضنية أعقبت مبادرته بزيارة اسرائيل وما تلى ذلك من تعنت إسرائيلى مبالغ فيه.

وأوضح أبوالغيط فى محاضرته أن الجانب الاسرائيلى كان يطالب بإبقاء جزء كبير من أراضى سيناء تحت سيطرته تحت ذرائع متعددة ومنح مصر سيادة صورية على الأراضى المتبقية مع شروط غير مقبولة، وهو ما رفضه الرئيس الراحل أنور السادات بشكل مستمر رغم الضغوط والإغراءات، مضيفا أن السادات أخبر الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر الذى كان يرعى المفاوضات أن مصر قد تلجأ لخيار الحرب مرة أخرى، مما أدى فى النهاية إلى عودة القيادة الاسرائيلية إلى صوابها وتفضيل خيار السلام مع انسحاب إسرائيلى كامل من الأراضى المصرية.

وبالنسبة للمسار الفلسطينى أوضح أبوالغيط، أن الرئيس السادات نجح فى الخروج بتفاهم يتيح للفلسطينيين السيادة الإدارية على الأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية مع بدء مفاوضات الوضع النهائى بعد خمسة أعوام.

وأشار أبو الغيط إلى أن هنرى كسنجر الذى كان مهندس مشروع السلام فى الشرق الأوسط كان منحازا لإسرائيل منذ البداية غير أن عبقرية القيادة المصرية وكبرياء واعتزاز شعبها أجبره على احترام مصر والتعامل بتوازن أكبر مع الجانبين مع مرور الوقت.

كما أعرب ابوالغيط خلال ردوده على أسئلة الحضور عن أمله بأن تتخلى إسرائيل عن تعنتها الحالى وأن تقبل بالمبادرة العربية إجمالاً، والتى تعرض عليها اعتراف جميع الدول العربية والإسلامية بها مقابل الانسحاب من كامل الأراضى المحتلة وحل قضية اللاجئين وإقامة دولة فلسطينية مستقل، وأنه إذا لم يحدث ذلك فستجد إسرائيل نفسها منبوذة لاستمرارها فى سياسات ترتقى للفصل العنصرى وهو ما لن المجتمع الدولى.

وفى نهاية المحاضرة قدمت البارونة سايمون رئيسة الجمعية للأمين العام عضوية شرفية الجمعية.