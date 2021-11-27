الانتهاء من إصلاح خطوط مياه الشرب بمحافظات القناة

جدة - نرمين السيد - أعلن عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، انتهاء فرق الصيانة الفنية والشبكات بالشركة من إصلاح خطوط مياه الشرب بأقطار مختلفة على مستوى محافظات القناة.





ففى الإسماعيلية انتهت فرق الصيانة الفنية من الأعمال المتعلقة بإصلاح الكسر بخط 6 بوصة بمنطقة كوبرى سيناء بعين غصين والمغذى لمناطق عزبة فوزى وأبو بلح وكوبرى سيناء، كما تم الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه 4 بوصة بعزبة عفو، وعودة الأمور إلى طبيعتها وإعادة ضخ المياه مرة أخرى إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وفى منطقة فايد تم الانتهاء من إصلاح خط طرد بوستر الهواشمة قطر 8 بوصة بقرية سرابيوم بمعرفة فريق الصيانة الفنية والشبكات بالمنطقة، وتم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وفى سياق متصل انتهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة القنطرة شرق من أعمال الإصلاح لخط 6 بوصة بشارع القومية العربية بمنطقة القنطرة شرق، كما انتهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة القنطرة غرب من إصلاح خط المياه 6 بوصة بشارع جمال عبد الناصر والمغذى للمنطقة بالكامل، وتم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

وفى قطاع السويس انتهت فرق الصيانة الفنية من إصلاح خط المياه 6 بوصة بقرية عامر بحى الجناين والمغذى لقرية عامر، وكذلك الانتهاء من إصلاح كسر 400 مم بقرية عامر والمغذى لقرية عامر وقرية العمدة ومنطقة النفق وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشاد رئيس شركة مياه القناة، بجهود فرق الصيانة فى جميع المناطق من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى وقت قياسى وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأكد عصمت، أن شركة محافظات القناة تعمل من خطة شاملة لإحلال وتجديد جميع شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة، بالإضافة إلى خطة الطوارئ الشاملة بمحافظات القناة، فى إطار السعى الدائم للشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة، مشيرا إلى أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.