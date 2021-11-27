عاجل- الرئيس السيسى يتكفل بتجهيز عروس أسوان «ذات الصوت النوبى الجميل» (صور)

جدة - نرمين السيد - يذكر أن عروسة أسوان "ذات الصوت النوبى الجميل"، دعت الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحضور حفل زفافها أثناء زيارته لتفقد المنازل المتضررة فى غرب أسوان، تكفل الرئيس بتجهيزها جهازًا كاملًا. وعلى الفور تكفل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتجهيزها جهاز كامل.

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