التضامن تعلن انتهاء المرحلة الأولى لحملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، انتهاء فعاليات المرحلة الأولى لحملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع المحافظين ومكاتبهم الفنية ومع وزارة الصحة والسكان محققة نجاحًا كبيرًا فى المحافظات الأربع.





ونجحت الحملة فى تقديم خدماتها إلى أكثر من نصف مليون مشارك ومستفيد، حيث سجلت أكثر من 100 ألف أسرة وسيدة استمارة طلب خدمات صحة انجابية ووسائل تنظيم أسرة وحضانات، وطلب أكثر من 60 % منها الحصول على مشاريع تمكين اقتصادى.

وشهدت الحملة التى انطلقت فى 9 أكتوبر الماضى واستمرت حتى 24 من نوفمبر الجارى إقبالًا كبيرًا من مواطنى قرى ومراكز المحافظات الأربع على العيادات المتنقلة الخاصة بالصحة الإنجابية وكشف الأطفال، بالإضافة إلى تسجيل الاستمارات الخاصة بمشروعات برنامج فرصة ومشروعات تنمية المرأة الريفية، فضلًا عن التوعية بأهمية الطفولة المبكرة ودور الحضانات، وخطورة الزواج المبكر، والكشف المبكر على الإعاقة، حيث تلقت موضوعات وقضايا الحملة الأربع تجاوبًا كبيرًا من المواطنين.

واستهدفت الحملة كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وركزت الحملة على نشر الوعى والحث على تغيير السلوك وتحفيز الخدمات بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى فى الوقت الحالى، وتشمل الزيادة السكانية والزواج المبكر وزواج الأقارب،و تنمية الطفولة المبكرة بالحضانات دون سن الأربع سنوات والتمكين الاقتصادى للمرأة تحت مظلة برنامج «فرصة»، هذا إلى جانب توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات.

كما استهدفت الحملة وصول رسائل التوعية للسيدات فى سن الإنجاب، خاصة ممن تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة، حيث هناك قضايا عديدة عملت الوزارة على تقديمها فى الحملة منها قوافل تنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية، وخدمات اتاحة أصول إنتاجية وإقراض ميسر من 10 إلى 20 ألف جنيه لتشجيع المرأة الريفية على العمل والإنتاج، وخدمات التغذية والتطعيمات والاكتشاف المبكر للإعاقة للأطفال بالحضانات.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى القائمين على برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بالتواجد فى القرى لبحث شكاوى عدد من الأهالى من توقف بطاقات «تكافل» والرد على مقدمى الشكوى استنادًا على البيانات المرقمنة على قواعد البيانات، وجاء هذا استجابة لتساؤلات الأسر التى توافدت على الحملة.

وتؤمن وزارة التضامن الاجتماعى بإتاحة المعلومات للمواطن وحقه فى معرفة سبب توقف دعمه النقدى وأيضا فى التقدم بتظلم ليشعر المواطن بأن هناك من ينظر فى شكواه باهتمام ويرد على مظلمته إن كان بالفعل مستحقا.