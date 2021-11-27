انطلاقة "برلماني" في ثوبه الجديد.. خريطة لتصفح الموقع وأقسامه بالتفصيل

يستعد "اليوم السابع" لإطلاق موقع "برلماني" يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر "بث تجريبى"، ليقدم تغطية إخبارية لحظة بلحظة عن البرلمان بغرفتيه والمشهد السياسى، ويتعرض لكل ما يتعلق بمجلسى النواب والشيوخ والدوائر المختلفة لأعضاء المجلسين وكذلك الأحزاب والحركات السياسية على مدار اللحظة.

ويصدر الموقع الجديد من خلال "اليوم السابع" وهو أحد منتجاته الجديدة وكما عودنا القراء أن ننفرد بكل ما هو جديد ونواكب التطور بشكل مستمر، ويترأس مجلس إدارته الكاتب الصحفى أكرم القصاص وترأس تحريره الزميلة إحسان السيد.

كما يضم الموقع الجديد مجموعة من الشباب أصحاب الخبرات وعدد من الصحفيين المتخصصين كل فى فرعه، كما يتبنى سياسة تحريرية تهدف إلى التعاون مع مختلف الهيئات والنقابات لمناقشة القوانين واللوائح الداخلية، إلى جانب طرح وجهات النظر المختلفة بحيادية تامة دون تحيز كما يعطف على نشر الأحكام القضائية المختلفة وتحليلها.

ويتضمن التصميم الجديد لموقع "برلماني" عددا من الأقسام حتى يسهل على القراء تصفحها نسردها كما يلى :" تحقيقات برلمانيه، اشتباك، تحت القبة، الحكومة اليوم ، دليلك القانونى ، برلمانات العالم، فيديو وانفوجراف".

ويسعى "برلماني" لتعريف المواطنين بالقوانين والتشريعات والمقترحات والتعديلات التى تُجرى تحت القبة، وآخر التربيطات والتحالفات داخل البرلمان وجهود النواب المنتخبين المبذولة وأفكارهم لتطوير مجال التشريعات، بالإضافة إلى تبسيط وشرح القوانين والتشريعات الصادرة وتقريبها للقراء، وطرح أى مقترحات أو تعديلات من شأنها أن تكون دعما للصالح العام.

وفى الوقت الذى يقدم فيه "برلماني" معالجات قوية معتبرة تتعامل مع الظواهر كافة ويطرح مشاريع القوانين والمقترحات المقدمة لمجلسى النواب والشيوخ يرصد أيضا كل ما يتعلق بمجلسى النواب والشيوخ من خلال رصد وتحليل ومحاولة إيجاد حلول جادة لمشاكل الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية إلى جانب تقديم معالجات قوية تتعامل مع كافة الظواهر وإعداد وجبة دسمة عن كل ما له علاقة بالجانب القانونى والتشريعى إلى جانب ربط الحدث بالجانب القانونى وعناصره التيبوغرافية من رسوم وجداول وصور وفيديوهات وانفو وإحصاءات وغيرها.

كما يتفاعل "برلماني"، مع كل مشاريع القوانين والمقترحات المقدمة لمجلسى النواب والشيوخ إلى جانب تقديم كل ما له علاقة بالجانب القانونى والتشريعى، كما يسعى لإيجاد حلول جادة لمشاكل الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية إلى جانب تقديم معالجات قوية تتعامل مع كافة الظواهر وإعداد وجبة دسمة عن كل ما له علاقة بالجانب القانونى والتشريعى إلى جانب ربط الحدث بالجانب القانونى وعناصره التيبوغرافية من رسوم وجداول وصور وفيديوهات وانفو وإحصاءات وغيرها.