/663247/على-زين-ألف-مبروك-لأسطورة-النادي-الأهلي-محمود-الخطيب

حرص على زين نجم كرة اليد بنادي برشلونة الإسباني، علي تهنئة قائمة محمود الخطيب رئبس النادي الأهلي، وذلك بعد الفوز للمرة الثانية على التوالي برئسة القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب علي زين نجم كرة اليد بنادي برشلونة الإسباني عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”ألف مبروك لأسطورة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب بيبو و قائمته علي الولاية الثانية علي التوالي”.

وتابع:”٤ سنوات قادمة من النجاح و الانجازات و البطولات للنادي الأهلي و جماهيره”.

واختتم:”كل للتوفيق لمجلس الإدارة فيما هو قادم”.

ينشر موقع دوت الخليج قائمة مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، الذي أعلن نجاحة في انتخابات النادي الأهلي 2021.

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.

ونستعرض معكم فرز الأصوات:

الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304 نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400 أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424 الاعضاء فوق السن: محمد شوقي حصد:18ألف طارق قنديل حصد:18253 محمد الدماطي حصد: 19254 مهند مجدي حصد:17420 محمد الغزاوي حصد:18087 حسام غالي حصد:19225 محمد سراج الدين حصد:18540 الاعضاء تحت السن: محمد الجارحي حصد:15148 مي عاطف حصد:14200

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف