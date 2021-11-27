/663252/انطلاق-أولى-حلقات-التنسيقية-في-أسبوع-اليوم-٩-مساء
تنطلق أولى حلقات برنامج التنسيقية في أسبوع اليوم السبت الساعة ٩ مساء على قناة اليوتيوب الخاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والتي أعلنت انطلاقها النائبة أميرة العادلي مدير المركز الإعلامي للتنسيقية خلال مؤتمر إطلاق استرتيجية التنسيقية ٢٠٢٢ منتصف نوفمبر والتي تضم عدد كبير من البرامج المختلفة.
دوت الخليج
انطلاق أولى حلقات «التنسيقية في أسبوع» اليوم ٩ مساء
ويسلط برنامج التنسيقية في أسبوع الضوء على أبرز نشاطات أعضاء التنسيقية سواء البروتوكولات والزيارات المختلفة أو على المستوى الرقابي والتشريعي بمجلسي النواب والشيوخ ويقدم برنامج التنسيقية في أسبوع الإعلامي أحمد عبدالصمد.
هذا وكانت تنسيقية شباب الأحزاب، فى وقت لاحق قد أعلنت عن إنطلاق «تليفزيون» التنسيقية والذى من المقرر أن يتناول العديد من الملفات المهمة التى تتصل بالمواطن.
وفى حديث لها، كانت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، قد قالت:” "كان ولازال العمل الدؤوب وانكار الذات هو شعارنا داخل المركز الإعلامى للتنسيقية، البيان الأول للتنسيقية ذكرنا أن هدفنا نشر الوعى و تنمية الحياة السياسية".
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وجاء حديث النائبة أميرة العادلي، وقت إعلان التنسيقية عن استراتيجيتها الجديد، وإعلانها انطلاق التليفزيون الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
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