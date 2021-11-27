ثمار مواجهة كورونا.. اليوسفى الأسيوطى فاكهة الشتاء تغزو الأسواق (صور)

جدة - نرمين السيد - يُعد محصول اليوسفى من محاصيل الموالح الذى يشتهر بزراعته مركزى البدارى وساحل سليم فى أسيوط، واللذان يصدران الرمان أيضا لدول أوروبا والخليج، كونه يتميز بالمذاق الحلو، حيث أصبح يغزو الأسواق المحلية، وارتفعت نسبة الإقبال عليه خلال السنوات الأخيرة كونه يساعد على رفع المناعة لمواجهة فيروس كورونا.





وسط أشجار اليوسفى الكثيرة بدء الأطفال والعمال فى قطف المحصول ليتم تجميعه على مفارش لفرزه وإعادة تعبئته فى أقفاص وكراتين ليتم بعد ذلك نقله إلى شوادر وأسواق الجملة بمختلف محافظات الجمهورية الذين يقبلون عليه كونه ذات مذاق حلو وحباته صغيرة ولا يحتوى على هرمونات، ورخص سعره فيقبل على شراءه البسطاء.

هلال سليمان، صاحب أحد مزارع اليوسفى بمركز ساحل سليم، يقول إن مركزهم يشتهر بين محافظات الجمهورية بزراعة الموالح والفاكهة كالرمان الذى يتم تصديره للخارج والبرتقال واليوسفى منذ 20 عاما، وما يحسن جودة منتجاتهم ويزداد الطلب عليها هو قلة المبيدات التى تدخل فى الزراعات، ويروى من مياه النيل العذبة وعدم رش الهرمونات على الفاكهة فتجد حباية اليوسفى حجمها صغير وطعمها مختلف ولذيذ عن غيرها فيقبل الجميع على شرائها، ويتم شحن المنتج إلى محافظات الصعيد المختلفة والأسواق الكبيرة بالقاهرة.

وعن عملية جنى المحصول يوضح عبدالمنعم هلال، أحد عمال قطف محصول اليوسفى، أن عملية الجنى تبدأ فى منتصف شهر نوفمبر: "نقوم بجنى الثمار التى نضجت من الأشجار ويتبقى الباقى الأخضر ونقوم بجمعها فى مقاطف حتى لاتسقط على الأرض ثم يتم نقلها على مفارش ومن ثم إعادة فرز الثمار النظيفة وبعدها يتم تعبئتها فى كراتين وأقفاص بشكل جيد لنقلها على سيارات النقل".

أما حسن جمال، تاجر فاكهة، فيقوم بجمع المحصول من مزارع اليوسفى بسيارته النقل ليتم نقلها وبيعها فى أسواق الجملة، متابعا: "التجار تعرف منتجات مركزى ساحل سليم والبدارى كونها مختلفة من حيث المذاق وخلال السنوات الأخيرة زاد الإقبال عليها كونها ترفع المناعة فى مواجهة فيروس كورونا بالإضافة أن المياه التى يروى منها نظيفة".

ويوضح هلال عبدالحميد، من أهالى مركز ساحل سليم، أن مركزى البدارى وساحل سليم من أهم المراكز فى إنتاج الموالح كاليوسفى والبرتقال والليمون ومنتجات المركزين مشهورة جدا على مستوى الجمهورية والعالم العربى، حيث يتم تصديرها إلى دول أوروبا والدول العربية والخليج كون مصر تمتلك مراكز متقدمة فى ذلك، وموسم الموالح يبدأ فى منتصف شهر نوفمبر ويتم شحن الثمار إلى الشوادر المختلفة.

وأضاف عبدالحميد: "مركز ساحل سليم يطلق عليه مركز الحدائق والموالح وذلك ناتج عن أن غالبية الزراعات منزرعة بالموالح والفواكه كالمانجو والرمان، فالموالح فى ساحل سليم تتميز بأنها بلدى تنتج بشكل طبيعى، وتسقى من مياه النيل، وترش بأسمدة قليلة مما يزيد طلب عملية التصدير، كون العالم الخارجى يقوم بالكشف على المنتجات فى معامل قبل استيرادها لمعرفة نسب الأسمدة، ولذلك يتم تصديرها بدون أى عوائق".

وقال: "ما يميز اليوسفى أنه فاكهة رخيصة فى متناول الجميع ومن السهل شراؤها من قبل المواطن البسيط بخلاف باقى الفاكهة، وفوائدها كثيرة وخصوصا خلال انتشار فيروس كورونا، كان توصيات الأطباء بتناول الموالح بكثرة لرفع المناعة والوقاية من الفيروسات الشتوية كونها تساعد على سرعة التعافى".



الجدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة أسبانيا التى تصدرت العالم لفترة، حيث بلغت صادرات البرتقال نهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن بحسب تصريحات وزير الزراعة أمام البرلمان.