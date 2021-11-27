جدة - نرمين السيد - نفذت رئاسة مركز ومدينة أوسيم، بمحافظة الجيزة، حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وتم إزالة الأكشاك والعشش وجميع التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بطول خط السكك الحديد بنطاق المركز، بدايةً من مزلقان لعبة طريق ترعة الزمر بقرية بشتيل ومرورًا بالكوم الأحمر وحتى قرى برطس وصيدا نطاق مركز أوسيم.





شارك فى الحملة رجال العمل الميدانى من الادارات التنفيذية بالمدينة وبالاشتراك والتعاون مع قوات الأمن وإدارة شرطة المرافق. يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف ومواصلة الجهود لاسترداد أراضى الدولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة التعديات بطول حرم السكة الحديد بمركز أوسيم (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.