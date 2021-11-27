رئيس جامعة بنها يشدد على الالتزام بالبرنامج الزمنى للمنشآت الجديدة

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، اليوم السبت، لعدد من الإنشاءات الجديدة بالجامعة رافقه خلالها الدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.
وشملت الجولة تفقد مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد والمقام على مساحة 1500 متر مربع بتكلفة 78 مليون جنيه لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة، وكذلك أعمال التطوير بمجمع الخدمات ومركز الطبع والنشر بالجامعة.
وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة مشروع مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية والذى يقام على مساحة 3 آلاف متر مربع ويتكون من طابق أرضى و3 طوابق بتمويل 100 مليون جنيه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تفقد رئيس الجامعة يرافقه الدكتور أسامة صلاح، عميد كلية التربية الرياضية، مشروع تجديد ملاعب الجامعة، والمكون من ملعب كرة قدم قانونى نجيل صناعى، وملعب خماسى أرضية نجيل صناعى، وملعب متعدد أرضية ترتان، ومضمار ألعاب قوى أرضية ترتان، ومنطقة الرمى جلة وقرص ورمح أرضية نجيل طبيعى، ومنطقة وثب طويل.
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