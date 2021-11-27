خلال زيارته لمدينة الأقصر.. وزير الطيران المدنى يتفقد عددا من مشروعات التطوير...

حرص الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى خلال مشاركته فى حفل افتتاح طريق الكباش الذى أقيم بمدينة الاقصر على تفقد عدد من مشروعات التطوير التى تمت بمطار الاقصر الدولى خلال الفترة الماضية ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها والتى سوف يتم الانتهاء منها قريباً

حيث شهد المطار عملية تطوير البنية التحتية وصيانة بعض المنشآت الحيوية ومن بينها رفع كفاءة الحقل الجوى ومنظومة سيور الحقائب ومحطة الصرف الصحى ومحطة المياة الرئيسية وتركيب شبكة انترنت لاسلكية WIFI وكذا تطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات بالتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات Avit إحدى شركات وزارة الطيران المدنى والتابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية كما تمت اعمال الصيانة لسقف مالصالات واحلال خط تغذية مياه الشرب وبعض المشروعات الأخرى.

وفى هذا السياق أكد الطيار محمد منار على ان هذه المشروعات تاتى فى اطار رؤية واستراتيجية وزارة الطيران المدنى فى تطوير المطارات المصرية بما يخدم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية حيث استطاعت مصر بفضل القيادة السياسية ان تجذب أنظار العالم من خلال المشروعات التنموية العديدة التى تشهدها الدولة حالياً

مضيفاً ان تطوير المطارات يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على المطارات السياحية كما يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتوفير كافة سبل الراحه والرفاهية .