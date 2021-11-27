«أنا لسه بفستاني».. تفاصيل جديدة في وفاة لاعب كرة ليلة الدخلة بالجيزة

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تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم السبت، جهودها لكشف ملابسات وغموض جريمة مأسوية، في وفاة شاب يوم ليلة العمر، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وأهل العريس وعروسته، وأوضحت التحريات أنه لاعب كرة قدم في إحدى مراكز الشباب بمنطقة البدرشين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة عريس يوم ليلة الدخلة في البدرشين

التحقيقات الأولية

واوضحت التحقيقات الأولية لرجال المباحث، في واقعة مأسوية، وفاة شاب يوم ليلة الزفاف، وأن الزوجة قالت أنه بعد طولعهما الشقة لم يتمكن من الدخول بها فتركها في الغرفة، قائلة «دخل الحمام ولما تأخر دخلت الحمام لقيته غرقان بالدم، وجنبه سكينة المطبخ واتصلت بأهله وروحنا المستشفى وتوفى لحظة وصوله».

ليلة الدخلة

وصرحت النيابة العامة، بدفن جثة الشاب، وطلبت تحريات الأولية لرجال المباحث، في واقعة وفاة شاب يوم ليلة الزفاف، حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي قسم شرطة البدرشين، إخطارا من مستشفى البدرشين بوصول شخص يدعي س م 26 عاما، توفي بجرح طعني نافذة البطن خلال ليلة الزفاف، وانتقل رجال المباحث وبالأنتقال والفحص أتضح وجود جثة شخص في العقد الثاني من العمر مصاب بطعنه بالبطن ووعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات حول الواقعة.

وفي سياق آخر شهدت منطقة بولاق الدكرور، جريمة مأسوية، وكانت ضحيتها الطفلة البريئة عندما ضرب عمها بكل القسوة والأنانية، وطمع في جسدها البريئة، فأوهم ابنه شقيقه بتعليمها كافة الأشياء عن الزواج، وأقام معها علاقة غير شرعية، مما نتج عن إنجابها طفلة سفاح، ولم يتوقف الأمر كهذا بل تحول لكارثة أكبر عندما اشتكت الطفلة عمها لوالدها فاغتصبها هو كمان وهتك عرضها أيضا ولم ينحضر من معالم القسوة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أوضحت القضية رقم 35902 لسنة ۲۰۲۰ جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة برقم 5654 لسنة ۲۰۲۰ كلي جنوب الجيزة والتي أمرت فيها نيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية إحالة كل من محمد.ع.أ 23 سنة جزار وشقيقه أمين.ع.أ 40 سنة مكوجي الي محكمة الجنايات حيث قام الأول بهتك عرض ابنة شقيقه ومعاشرتها عدة مرات ما نتج عن حملها سفاح وإنجابها طفلة.

حملت منه

انجرد من معاني الأنسانية.. بهذا كلمات التي توصف والد الطفلة البريئة ضحية القسوة، قام المتهم الثاني «والد الطفلة» فور علمه بما قام به شقيقه وحمل ابنته انهال عليها بالضرب ثم جردها من ملابسها وهتك عرضها أيضا، وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول هتك عرض الطفلة المجني عليها «آية»، كان يتحايل عليها لصغر سنها وانفرد بها عدة مرات بمنزل جدها ومنزله وعاشرها جنسيا حتى حملت منه سفاحا.

هنلعب عريس وعروسة

الطفلة الضحية البريئة المجني عليها قررت في أقوالها انها في عام 2019 كانت في منزل جدها وحضر إليها عمها وتحايل عليها حيث أوهمها بأنه سيعلمها معنى الزواج «هنلعب عريس وعروسة» وبالفعل قام بمعاشرتها ثم كرر الأمر معدة مرات بعد ذلك حتى حملت منه سفاحا.