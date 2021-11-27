«ليلة الصباحية».. تفاصيل محزنة حول وفاة عروسين بشبين القناطر

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شهدت منطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وفاة عريس وعروسة، ليلة الزفاف، بقرية أبو المعاطى دائرة مركز شرطة وذلك لاستنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه خلال الأستحمام، بعد حفل الزفاف، وخلال قيام أهل العروسة بالاطمئنان عليهما يوم الصباحية، وعلى الفور تم نقلهم إلي مستشفي الشاملة، إلا أنه أتضح وفاتهما فى الحال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة عروسين في الصباحية بشبين القناطر استنشقا أول أكسيد الكربون خلال استحمامهما

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إشارة من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من مستشفي الشاملة بشبين القناطر، باستقبال جثتي عريس وعروسة لقيا مصرعهما خلال استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون من سخان المياه خلال الأستحمام.

استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون

وانتقل على الفور رجال المباحث بالمركز لمكان الواقعة، وبالأنتقال والفحص أتضح وفاة "إبراهيم س ع"، 22 سنة، عامل، وزوجته "رقية ع م"، 19 سنة، ربة منزل، ومقيمان قرية أبو المعاطى دائرة المركز، متوفيان نتيجة استنشاقهما غاز أول أكسيد الكربون، المتسرب من سخان المياه، خلال الأستحمام بحمام الشقة فى يوم الصباحية لليلة الزفاف.

شهود العيان

وبسؤال رجال المباحث لشهود العيان المتوفيين والد المتوفى، ووالدة المتوفية، مقيمان ذات الناحية، اقروا أنه خلال قيام الأسرة بالإطمئنان على المتوفيان فى ليلة الصباحية، وبالطرق على الباب لم يستجيبا، فقاموا بكسر باب الشقة والدخول إليها، واكتشافوا وفاة المجنى عليهما داخل دورة المياه حال قيامهما بالاستحمام، وحدث تسرب لغاز السخان وقيامهما باستنشاق الغاز ما أدى إلى وفاتهما.

أعمال الصفة التشريحية

وعلى الفور تم نقل الجثتين إلي مستشفى الشاملة بشبين القناطر، إلى أنه تم التأكد من وفاتهما حال وصولهم المستشفي، وتم تحرير المحضر رقم 10407 لسنة 2021 إدراى مركز شرطة شبين القناطر، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت بتشريح جثتى المتوفيين والتصريح بالدفن بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.