/663254/السفير-المصري-يدعم-بيراميدز-قبل-مواجهة-مانياما

حرص سعادة السفير حمدي شعبان سفير جمهورية مصر العربية في دولة الكونغو الديمقراطية على دعم فريق نادي بيراميدز في العاصمة كينشاسا وقبل مواجهة نظيره مانياما في إطار منافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص سعادة السفير على الحضور لمقر بعثة إقامة بيراميدز في كينشاسا، واستقبله المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، مبديا شكره لدور السفارة في دعم البعثة وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بها.

وتحرك سعادة السفير بصحبة رئيس البعثة إلى ملعب الشهداء لحضور التدريب الأخير للفريق في ملعب المباراة لدعم اللاعبين قبل المواجهة القارية الهامة.

ويحل بيراميدز ضيفا على مانياما الكونغولي في الثالثة عصر الأحد على استاد الشهداء في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من الكونفدرالية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٥ ديسمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ورافق سعادة السفير خلال وجوده مع بعثة بيراميدز، السيد شريف بشير سعادة قنصل مصر في الكونغو.

ووقع اختيار إيهاب جلال المدير الفني على قائمة تضم ٢٠ لاعبا للسفر إلى الكونغو على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وإيسرن كامبني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، لصالح فريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

افتتح على جبر سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 36 من عمر المباراة من خلال، ركلة ركنية لصالح فريق بيراميدز من جهة اليمين نفذها محمد حمدي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها علي جبر برأسية من أعلى نقطة سكنت يسار المرمى.

وسجل عبد الله السعيد الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر المباراة، من خلال تسديدة رائعة من عبد الله السعيد من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى أعلى يسار المرمى.

وسيقام المران على ملعب المباراة ويستمر لمدة ساعة واحدة طبقا لتعليمات الكاف من أجل الاعتياد على الأرضية النحيل الصناعي وأداء بعض الوحدات البدنية والفنية.