/663255/بدر-بانون-التاسعة-بدون-المشاركة-ولكن-كانت-بداية-لبطولات-وإنجازات

توج النادي الأهلي فى مثل هذا اليوم 27 نوفمبر 2020 بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوز في الوقت القاتل على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 باستاد القاهرة في المباراة النهائية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب بدر بانون مدافع النادي الاهلي”عبر حسابة الشخصي”:”التاسعة بدون المشاركة ولكن كانت بداية لبطولات وإنجازات”.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي بهذا الفوز، التربع على صدارة الدوري الممتاز، بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري حتى الأن.

وجاء هدف أيمن أشرف بعد إهدار بدر بانون ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليضرب أشرف بالهدف الأول من خلال تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعت أيمن أشرف في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

بيرسي تاو

ضرب بيرسي تاو خط دفاعات سموحة من خلال مراوغة ومرور ولا أجمل، ويسدده الكرة بقوة وتصتدم بحارس الفريق السكندري، وتسكن الشباك، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

احرز سموحه الهدف الاول في مرمي النادي الاهلي عن طريق محمد كناريا في الدقيقه 66 من زمن الشوط التاني .

ليرد الاهلي سريعا عن طريق حسين الشحات بالهدف الثالت عن طريق حسين الشحات، ليمنع سموحة من العودة في النتيجة.

سجل بيرسي تاو هدف النادي الأهلي في شباك سموحة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء، لينهي تماما عودة الفريق السكندري بالمباراة.