/663256/تجميد-فوز-العامري-فاروق-على-منصب-نائب-رئيس-الأهلي

أعلنت الجهة القضائية المكلفة بإدارة عملية انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي للدورة الجديدة من 2021 حتى 2025 في ساعة مبكرة فوز قائمة محمود الخطيب بالانتخابات، وضمت القائمة العامري فاروق على كرسي نائب الرئيس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن ناحيه اخري أكدت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أن العامري فاروق المنتخب نائب لرئيس النادي الأهلي، سوق يتم معلقاً، حتي يتم الأعتماد رسمياً يالتواجد داخل قائمة الخطيب.

وتواجد العامري فاروق على منصب نائب الرئيس منفرداً ولم يتواجد أي مرشح أخر في هذا المنصب، وكان لابد ان يتم الحصول على 25% من أعداد الناخبين.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي برئاسة المستشار أحمد عوض، بحصول العامري فاروق على 25% من أعداد المصوتين.

وتواجد عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي من فروع مدينة نصر والشيخ زايد وأكتوبر، وتم توفير عدد كبير من الأتوبيسات من أجل نقل الأعضاء بسلاسة شديدة.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي خلال الفترة من 2021 وحتى 2025 بفوز محمود الخطيب باكتساح كامل على منافسة خالد سليمان أبو العلا.

محمود الخطيب

وحصد محمود الخطيب عدد 19307 صوتا، مقابل 2820 صوتا لخالد سليمان أبو العلا.

وشهد النادي الأهلي اليوم الجمعة تواجد كثيف من أعضاء الجمعية العمومية من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي أن أعداد الحضور اليوم كان 22454 عضواً، وكانت الأصوات الصحيحة 22000، بينما كانت الأصوات الباطلة 2820

وكان العامري فاروق العامري قد ضمن مقعد النائب بالحصول على 25% من أعداد الحاضرين للتصويت، وكانت المنافسة شرسة على منصب أمين الصندوق وفاز خالد مرتجي بهذا المنصب بصعوبة شديدة.

وتواجد عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي بفروع الشيخ زايد وأكتور ومدينة نصر، وكان هناك توفير عدد كبير من الأتوبيسات لنفل الأعضاء بسهولة شديدة بسبب التكدس الكبير داخل وخارج مقر النادي الأهلي