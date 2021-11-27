/663257/بعد-وعد-الرئيس-حياة-كريمة-تقدم-تجهيزات-كاملة-لـعروسة-أسوان

وجهت حياة كريمة، أجهزة كاملة لفتاة أسوان، الذى كان وعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة التكاليف الكاملة للجهاز.

دوت الخليج

بعد وعد الرئيس.. حياة كريمة تقدم تجهيزات كاملة لـ«عروسة» أسوان

ونشرت مبادرة حياة كريمة على صفحتها الرسمية:" عروسة غرب أسوان، ذات الصوت النوبي الجميل، وبعد دعوتها للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور حفل زفافها أثناء زيارته لتفقد المنازل المتضررة فى أغرب أسوان، قام سيادته بالتكفل بتجهيزها جهاز كامل.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة أسوان قد وعد فتاة بتجيهز كافة متطلباتها، وذلك بعد دعوتها له استكمال الأجهزة الخاصة بها.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس، الخميس، العديد من القرى التى تعرضت لأضرار وتلفيات ضخمة جراء السيول التى ضربت المدينة الجنوبية.

كما دعا جميع الأهالي بتوفير كل متطالباتهم من أساس وشقق سكنية، وغيرها من المطالب، وأيضًا وجه بإدراج تلك القرى ضمن الأولوية القصوى لحياة كريمة.