محمد أبو العنين يهنئ الخطيب بفوزه برئاسة النادي الأهلي.. ويؤكد: بقائه على مقعد الرئيس استمرارًا لمسيرة العطاء

/663258/محمد-أبو-العنين-يهنئ-الخطيب-بفوزه-برئاسة-النادي-الأهلي-ويؤكد-بقائه-على-مقعد-الرئيس-استمرارا-لمسيرة-العطاء

هنأ النائب محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، الكابتن محمود الخطيب، على فوزه وقائمته بانتخابات مجلس إدارة النادي لأهلي ، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على انتخابات القلعة الحمراء بمثابة رسالة حب وثقة من أعضاء وعشاق الأهلي للكابتن محمود الخطيب ونتيجة لسنوات طويلة بذل فيها الجهد والعطاء لصالح ناديه الذي يعشقه.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تهنئة أبو العنين للخطيب بمناسبة فوزة برئاسة النادي الاهلي

انتخابات النادي الأهلي

وأكد النائب محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب، أن الكابتن محمود الخطيب حفر اسمه فى قلوب عشاق كرة القدم كلاعب أسطوري، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال سنوات رئاسته القلعة الحمراء، موضحا أن نجاحه في البقاء على مقعد رئاسة النادي العريق استمرارًا لمسيرة العطاء، وما يتحقق من نجاحات وحصد للبطولات ورفعة أسم مصر خلال السنوات الماضية، مضيفا” فجميعنا فخورون بما يكتبه الأهلي من تاريخ مشرف عالميًا”.

واختتم أبو العنين، “أهنئكم بثقة الجمعية العمومية متمنيًا لكم التوفيق وأداء رسالتكم تجاه #نادي_الأهلي العريق”.

هذا ووتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف .

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.

وكان يوجد منافسة شرسة على منصب أمين الصندوق بين خالد مرتجي وخالد الدردنلي ولكن يحسمها الأول لصالحة لتنجح القائمة بالكامل.

نتائج الأصوات

نستعرض معكم فرز الأصوات:

الرئيس محمود الخطيب حصد: 19304

نائب الرئيس العامري فاروق حصد: 19400

أمين الصندوق خالد مرتجي حصد:01424

الاعضاء فوق السن: محمد شوقي حصد:18ألف

طارق قنديل حصد:18253

محمد الدماطي حصد: 19254

مهند مجدي حصد:17420

محمد الغزاوي حصد:18087

حسام غالي حصد:19225

محمد سراج الدين حصد:18540

الاعضاء تحت السن:

محمد الجارحي حصد:15148

مي عاطف حصد:14200