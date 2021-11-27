/663259/عبدالناصر-لـهيكل-مصطفى-أمين-ضابط-مخابرات-إنجليزي-من-الدرجة-الأولى

لم تكن علاقة رجال الثورة وعلى رأسها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، مع الكاتب الصحفي الكبير، مصطفى أمين، مؤسس أخبار اليوم، إذ طالت اتهامات للأخير تتصل بعلاقته بالخارج والتخابر لأجلهم.

دوت الخليج

عبدالناصر لـ«هيكل»: مصطفى أمين ضابط مخابرات إنجليزي من الدرجة الأولى

وفى كتابه المهم بين الصحافة والسياسية، قال الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل:" ومضت أسابيع قليلة ثم أتيح لي أن أرى نماذج من الطريقة التى حاول بها الأستاذ مصطفى أمين أن يقبت صدق ولائه للنظام الجديد".

وتابع هيكل:" ذات يوم فى مكتبه قال لي جمال عبدالناصر:" أن صديقك مصطفى أمين رجل نشيط، والحقيقة أنه ضابط مخابرات من الدرجة الأولى".

عبدالناصر يتهم مصطفى أمين بالتخابر

وفتح درج مكتبه «يقصد عبدالناصر» ومن ثم أخرج ما فيه من أوراق وناولها لي ورحت اقرأ، تقارير ومعلومات وحكايات، مقابلات مع سياسيين من عصر ما قبل الثورة ودبلوماسيين وصحفيين أجانب ومصريين، ومعلومات مستفيضة عن مناورات واتصالات تجرى داخل دور الصحف وبقايا الأحزاب وحتى فى معسكر الثورة نفسه، وكله مكتوب بأسلوب مشوق وجذاب.

واستكمل هيكل:" وأعترف أنني لم أشعر بارتياح وقال جمال عبدالناصر: أنني أعرف أنه ينقل أخبارًا من هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا وذلك ممكن ومفهوم، ولكن القضية المهمة هى لمن ولاؤه فى النهاية؟ لهنا أو لهناك؟».

وكانت العلاقة بين الأخوين مصطفى وعلى أمين، خاصة مع الأيام الأولى للثورة أخذت تتوتر، حتى تم إعتقالهم فى هذا العام، ومن ثم تم الإفراج عنهم.