/663261/بحضور-نيفين-جامع-تضامن-النواب-تناقش-طلب-بشأن-سرعة-تفعيل-الفيزا-كارت-الموقوف-لأهالي-بندر-ومركز-ملاوي

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها غدا الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي اجتماعا لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تفعيل الفيزا كارت الموقوف لأهالي بندر ومركز ملاوي محافظة المنيا، والموافقة على منح جمعية المستقبل بقلندول - ملوي – المنيا، صفة النفع العام ومنحها احدى المشروعات مع وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة الفقراء ونظافة وتجميل المدينة، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي غدا الاحد

لجنة القوى العاملة

وتعقد لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبو الحمد، بشأن "استغناء إدارة فندق "ميركيور" كرنك الأقصر عن العاملين". مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن "الفصل التعسفي للعاملين بفندق ميركيور سفنكس".

لجنة الصناعة

وتعقد لجنة الصناعة اجتماعها برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي موسى، بشأن المشكلات التي تواجه المستثمرين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مثل زيادة سعر متر الأرض، وتأخر جهاز مدينة السادات في تسليم الأراضي لعدم الانتهاء من المرافق، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

-استكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة نيفين نبيل الكاتب، بشأن المشكلات التي يتعرض لها الصنَاع والمستثمرون بالمنطقتين الصناعيتين ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، وخاصة ما يخص توصيل المرافق، وارتفاع المقايسات الخاصة بتوصيل الكهرباء، وكذا مشكلات مصانع الغزل والنسيج بمركزي كفر الدوار، وأدكو بمحافظة البحيرة مثل زيادة الغرامات الخاصة بالغاز الطبيعي، حسبما ورد بطلب الإحاطة.