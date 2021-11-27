بدء أعمال رصف وتوسعة طريق 6 أكتوبر فى أبوالنمرس

جدة - نرمين السيد - قال اللواء محمد عبدالحميد، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، إنه تم البدء اليوم فى توسعة طريق 6 أكتوبر لتنفيذ الخطة الاستثمارية وتمهيدًا لرصف الشارع بطول 1.5 كيلو متر يبدأ من مسجد الرحمن الرحيم حتى موقف الأتوبيس، وجارٍ استكمال الأعمال.





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