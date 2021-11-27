السبكى: 1.2 مليار جنيه أرباح التأمين الصحى خلال عام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن منظومة التأمين الصحى حققت أرباحا قدرها مليار و200 مليون جنيه خلال العام الجارى، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 95 منشأة من إجمالى 114 منشأة تابعة للهيئة يعمل بها 115 ألف عضو، وأن هناك 15 مستشفى حصلت على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.





وأضاف -فى كلمته اليوم السبت، خلال فعاليات الملتقى السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية الذى ترأسه- أنه تم ميكنة 100% من المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتا إلى أنه بالتزامن مع منظومة التأمين الصحى الشامل تم إنشاء عدد من المنظمات الإلكترونية ومنها التطبيب عن بعد، كما تم تقديم 10 آلاف استشارة طبية من خلال تلك الخدمة. ولفت إلى أن الأهم فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، هو استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية ومستمرة على مدار الأعوام المقبلة، مؤكدا أن كل جهات الدولة تتعاون لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنها هيئة الشراء الموحد التى وفرت أكثر من 97 % من الأدوية والمستلزمات الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

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