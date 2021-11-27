تفاصيل اجتماع السيسى لاستعراض مكونات منظومة الأسمدة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، خاصة وزارتى الزراعة والتجارة والصناعة، وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، من أجل الدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلى، ولتلبية التوجه الاستراتيجى للدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية فى مصر بالتوسع فى المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضى الصحراوية.





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