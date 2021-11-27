وفد محكمة النقض يزور إسبانيا لتبادل الخبرات فى مكافحة الجريمة والفساد

جدة - نرمين السيد - زار وفد من محكمة النقض المصرية برئاسة القاضى محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، اليوم السبت، العاصمة الإسبانية "مدريد".





يأتى ذلك فى إطار تفعيل المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، والبنك الإفريقى للتنمية AFDB، والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، وتحت رعاية القاضى عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض المصرية، رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وأعرب نائب رئيس محكمة النقض عن تقديره لدور منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة فى دعم العدالة والمؤسسات القضائية فى مختلف دول العالم، وأوضح أن الزيارة ستتيح الفرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى مجالات عمل المنظمة التى تشمل مكافحة الجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والإرهاب، فضلاً عن تناول إمكانية التعاون فى مجال الميكنة والتقاضى الإلكترونى.

وكان فى استقبال الوفد كل من رئيس المحكمة العليا ورئيس المكتب الفنى بها ورؤساء الدوائر ورئيس المحكمة الوطنية ورئيس مدرسة القضاء الإسبانى، وتم إطلاع الوفد على نظام التقاضى بالمحكمة العليا وآليات عمل المكتب الفنى واختصاصات المحكمة الوطنية ونظام قبول وتأهيل وتدريب القضاة.

وأوضح القاضى أيمن سعد الدين، رئيس المكتب الفنى المساعد، أن اللقاء شهد مناقشة العديد من القضايا الفنية الخاصة بنظام عمل الدوائر وميكنة المكتب الفنى ونظام تسجيل الجلسات المرئى والمسموع ودقته فى إثبات الأدلة المقدمة فى الطعون المنظورة.