محافظ الشرقية يوجه بسرعة تسليم مشروعات أولاد صقر فى الموعد المحدد

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بمعرفة جهاز تعمير سيناء بمركز أولاد صقر، الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من كافة الأعمال.





وأكد المحافظ ضرورة مراعاة الجودة فى العمل طبقا للمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد؛ لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

جاء ذلك خلال متابعته معدلات أداء تنفيذ 6 مشروعات بقطاعى الطرق والكبارى والشباب والرياضة بتكلفة 37 مليون و230 ألف جنيه؛ للوصول إلى بنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والكبارى ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز‏ والمدن لتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأوضح غراب -فى تصريح اليوم السبت- أنه تم إنشاء كوبرى سيارات عند كيلو 14.4 على ترعة حانوت بتكلفة 3 ملايين و380 ألف جنيه بمركز أولاد صقر، مضيفا أنه تم إنشاء كوبرى سيارات أمام مجمع المصالح على ترعة حانوت بتكلفة 4 ملايين و390 ألف جنيه، وإنشاء ورصف طريق زورا أبو الليل/ المقطم بطول 3 كم وعرض 6 أمتار، ورفع كفاءة طريق أولاد صقر / زورا أبو الليل بطول 2.5 كم وعرض 6 أمتار بتكلفة 7 ملايين و790 ألف جنيه.

وأشار إلى إنشاء ورصف طريق قرية الأمير / بنى عبس / قصاصين الأزهار بإجمالى أطوال 4.5 كم وعرض 6 أمتار وبتكلفة 12 مليون و220 ألف جنيه، وإنشاء ورصف طريق عزبة جزيرة الفرس من الوحدة الصحية حتى داخل القرية بطول 1.5 كم وعرض 6 أمتار، وطريق مدخل عزبة العرب الوحدة المحلية تل راك بطول 7.0 كم وعرض 6.0، ورفع كفاءة طريق الصوفية تل راك بطول 3 كم وعرض 6 أمتار وبتكلفة إجمالية 6 ملايين و570 ألف جنيه، وإنشاء مركز شباب منشأه الأمير بتكلفة مليون و880 ألف جنيه.

وفى سياق متصل، أشاد المحافظ بخطة تطوير ورفع كفاءة مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام بمدينة الزقازيق؛ لاستيعاب أكبر عدد من المتدربين وتعظيم الاستفادة من الدورات التى يقدمها المركز لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإدارى بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

جاء ذلك خلال افتتاحه مركز التدريب، بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته لاستقبال المتدربين من العاملين بالجهاز الإدارى، حيث تفقد -ومرافقوه- قاعات التدريب بالمركز بـ 3 قاعات والتى تم إنشاؤها وفقا لأحدث التصميمات الهندسية الحديثة وكذلك؛ وذلك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها المحافظة.

وقال إن الهدف من الدورات المقدمة تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين والتدريب على استخدام أحدث الأساليب العلمية فى الإدارة الحديثة لضبط منظومة العمل، وذلك تماشيا مع خطة الدولة ودعما لجهود تحقيق التنمية الشاملة وتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية، وتحقيق رضا المواطن الذى يأتى فى قلب عملية الإصلاح الإدارى.

ومن جانبها، أوضحت الخبير الوطنى للتخطيط الاستراتيجى وتنمية الموارد البشرية الدكتورة ناهد مصطفى أن مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية يهدف إلى نشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر؛ لدعم جهاز إدارى كفء وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقا لتقييم الاحتياجات التدريبية لطالبى الخدمة - قياس أثر التدريب وفاعليته على الفرد والمؤسسة وتقديم الاستشارات التدريبية فى مجالى التدريب المباشر والافتراضى وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية وإعداد مدربين طبقا للمعايير الدولية- وذلك للمساهمة فى تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإدارى.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطنى للتخطيط الإستراتيجى وتنمية الموارد البشرية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حى أول وممدوح الشرقاوى مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية.