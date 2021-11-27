بـ500 مليون جنيه.. اعتماد 4271 عقدا لتقنين أراضى أملاك الدولة بسوهاج

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك اليوم خلال ترؤسه اجتماعا للجنة استرداد أراضى أملاك الدولة بديوان عام المحافظة ومسؤولى التقنين بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضى.

وأشار القاضى -فى تصريح اليوم السبت- إلى أن عقود تقنين أراضى أملاك الدولة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب لافتا إلى أن حصيلة التقنين من العقود المعتمدة بلغت 498 مليون جنيه وأنه جارى تجهيز 2320 عقدا آخر لتسليمهم للمواطنين خلال الفترة القادمة.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم طلبات تقنين على المنظومة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين والعمل على التطوير المستمر للأداء داخل منظومة التقنين، لافتا إلى أن المحافظة كانت قد أصدرت نموذج عقد موحد لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة يحتوى على العديد من وسائل التأمين التى تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يتم الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته وضمان الحفاظ عليه لأكبر فترة ممكنة.