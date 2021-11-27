مدونة سلوك إعلامى تطبق على وسائل التواصل.. مقترح أمام مجلس الشيوخ - خاص

جدة - نرمين السيد - يناقش مجلس الشيوخ بلجانه الاقتراح برغبة المقدم بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية، والذى قدمه النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.





وقال النائب عمرو عزت فى تصريحات خاصة لـ:" دوت الخليج" إن المجلس سيناقش المقترح داخل لجنة الإعلام المختصة بهذا الأمر، وذلك بحضوركرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام. ويناقش الطلب تطبيق المدونة على أدوات الإعلام الرقمى ومواقع التواصل الاجتماعى، بالصورة التى تضمن تنظيم ممارسة حرية التعبير دون التعدى على حريات الآخرين وفى إطار الاستفادة من التجارب الدولية طبقا للدستور.

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