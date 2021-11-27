الغضبان: طفرة صناعية غير مسبوقة ببورسعيد وتقديم الدعم للمستثمر الجاد

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أن المحافظة تشهد طفرة صناعية غير مسبوقة، وتضم عددا كبيرا من صغار المستثمرين من الشباب فى العديد من المجالات الصناعية، لافتا إلى أن بورسعيد تقدم كافة الدعم للمستثمر الجاد والشباب لإقامة الكيانات الصناعية التى تساهم فى توفير مختلف فرص العمل وتحقق النهضة الاقتصادية ببورسعيد.





جاء ذلك خلال استقباله، اليوم السبت، محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، ورئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "البورصة للتنمية" الذى يقام بديوان عام محافظة بورسعيد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويشارك به عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء البورصة المصرية. ونوه المحافظ إلى أهمية المؤتمر فى مساندة أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى القيد بالبورصة المصرية، عارضا المزايا وأوجه الاستفادة التى تعود على صغار المستثمرين ورجال الأعمال من خلال القيد بالبورصة المصرية.

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