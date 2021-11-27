غدا.. مصر للطيران تسير 82 رحلة جوية تنقل 8401 راكبا

تسير شركة مصر للطيران غدا الأحد ٢٨ نوفمبر، ٨٢ رحلة جوية بمعدل ٥٧ رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمان، بيروت، تونس، ندجامينا، لاجوس، كازبلانكا، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، دبي، كوبنهاجن، أمستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، بروكسل، برلين، موسكو، فرانكفورت، ميلانو، الكويت، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة.
كما تسير مصر للطيران غدا ١٩ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وسوهاج وأسيوط، و٦ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٨٤٠١ راكبا .
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