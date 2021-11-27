الهيئة العامة للرعاية الصحية: إجراء 250 ألف عملية جراحية لمنتفعي التأمين الصحي...

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تم إجراء أكثر من 250 ألف عملية جراحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية على مدار عامين من الإنجازات لهيئة الرعاية الصحية، منها 115 ألف عملية جراحية كبرى ومتقدمة وذات مهارة أو طابع خاص على يد أمهر الأطباء المصريين والخبراء الأجانب في التخصصات الطبية المختلفة، مؤكدًا الجاهزية العالمية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل والتي أثبتت كفائتها في تقديم هذا الكم والنوع من الخدمات الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية.

وتابع السبكي، أن استراتيجية هيئة الرعاية الصحية هي الجودة في الخدمة الصحية من خلال تعزيز ثقافة الجودة والعمل الجاد على اعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل نحو 95% من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، والبالغ عددهم حتى الآن 114 منشأة صحية.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس هيئة الرعاية الصحية، التي ألقاها اليوم ضمن فعاليات الملتقى السنوي الثاني للهيئة تحت شعار (فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر) 2021، والمنعقد بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.