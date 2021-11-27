خطوات تجديد رخصة القيادة عبر موقع الإدارة العامة للمرور

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محمد سياف - ابو ظبي - من ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون الجديد للمرور؛ انتهاء رخصة القيادة، لذا فيجب تجديدها فور انتهائها من قبل السائقين وملاكي السيارات خاصة بعدما وفرت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي والتي من ضمنها تجديد رخصة القيادة من المنزل دون التوجه إلى أي مؤسسة أو أي هيئة حكومية تابعة للمرور، لذا سنوافيكم من خلال هذا المقال على الطريقة والمستندات التي يطلبها الموقع للاستكمال عملية التجديد.

كيفية تجديد رخصة القيادة عبر موقع الإدارة العامة

قبل سرد الخطوات التي يجب اتباعها من قبل الموقع، فيجب زيارة موقع الإدارة العامة للمرور عبر هذا الرابط ومن ثم ينبغي اتباع الآتي:

قم بالموافقة على كافة الأحكام والشروط التي وضعها الموقع.

اختر الآن خدمة تجديد رخصة القيادة كأحد الخدمات المتاحة على الموقع.

ينبغي ان تكون السيارة بترخيص دراجة نارية أو ترخيص ملاكي، ويشترط أن تقل عن 2030 سيسي.

يشترط سداد المستخدم كافة المخالفات والرسوم وحتى التأمين لتجديد الرخصة.

لا يمكن توصيل الرخصة إذا وُجب الفحص الفني، أو أنها لا تتضمن ملصق إلكتروني، أو وجود حظر لإجراء عملية البيع.

إذا قمت بعملية التقديم لتجديد الرخصة ؛ فلك الحق في اختيار ما إذا كنت ترغب في توصيلها إلى عنوان محدد أو انك ترغب في استلامها عبر وحدة المرور، كل ذلك إذا كانت السيارة لا يوجد عليها حظر أو فحص.

في حال اختار مالك السيارة توصيل الخدمة؛ فلابد من تحديث الطلب بعد الانتهاء من صدور الرخصة برقم سحنة التوصيل، إلى جانب عرض رقم الشحنة لدى الطلب الموجود.

الأوراق اللازمة لتجديد رخصة القيادة 2021

وقد أشارت الإدارة العامة للمرور عن طريق الخدمات الإلكترونية التي توفرها لكافة المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها عن الأوراق والمستندات التي يطلبها الموقع لانتهاء عملية التجديد، والتي جاءت كالتالي: