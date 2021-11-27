متابعة اعمال مشروعات حياه كريمة بالبحيرة.. بحيرة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على المتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشيراً أن البحيرة حصلت على نصيب كبير لتطوير مراكزها وقراها فى إطار المبادرة حيث وقع الإختيار على ٦ مراكز من أكبر مراكز المحافظة تضم ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع لتنفيذ أكثر من ٨٠٠٠ مشروع بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية وبالتنسيق وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

متابعة اعمال مشروعات حياه كريمة بالبحيرة

هذا وقد تابع اللواء المحافظ بعض المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال المكتب التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة ومنها أعمال إنشاء المركز الطبى - ومركز شباب دير امس بقرية جواد حسنى ، الوحدة الصحية وتوصيل خط المياة بقرية قافلة ، كوبرى الزياتين - توصيل الصرف الصحى بقرية العشرة وحلق الجمل و ظهر سند بمركز ابو حمص.

كماتم متابعة اعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية ريكو بمساحة ٧٠٠م٢ و المجمع الخدمى بقرية البرنسيسة بمساحة ٧٥٠ م٢ ، محطة الصرف الصحى بقرية محرز، بمركز حوش عيسى، بالإضافة إلى متابعة انشاء وحدة إسعاف ومجمع خدمات شرنوب، بمركز دمنهور.

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا فنيا لطلبة مركز تنمية المواهب تحت إشراف فنى الدكتور عبد الوهاب السيد على مسرح دار أوبرا دمنهور فى السابعة مساء يوم الاربعاء ١ ديسمبر .

يتضمن الفاصل الاول من الحفل مجموعة من المقطوعات الموسيقية العالمية لكبار المؤلفين منهم : موتزارت ، باخ ، تشوبان لطلبة فصل الكمان تدريب الفنانة ماجى عبد الله كما يتضمن الفاصل الثانى من الحفل مجموعة منوعة من الأغانى التراثية والوطنية والموشحات لكبار ملحنى مصر والعالم العربى مثل محمد عبد الوهاب ، سيد مكاوى ، رياض السنباطى ، عبده قطر ، زكريا أحمد منها:موشح يا بهجة الروح، إن راح منك يا عين، في يوم وليلة، موشح شاغلنى بالحسن بدرا، لولا الملامة، أهواك بلا امل، متفوتنيش أنا وحدي، موشح يا غريب الدار، بنت الشلبية، أنا قلبي دليلي، موشح عجبا لغزال، مدام تحب بتنكر ليه، الورد جميل، مصر التي في خاطري يشدو بها طلبة فصل الغناء العربى وكورال الاطفال تدريب الدكتور محمد حسنى .

ويقام على هامش الحفل معرض فنى مميز لمجموعة كبيرة من اللوحات الفنية والتعبيرية التى يقدمها طلبة فصل الرسم تدريب الفنانة منى شكرى .