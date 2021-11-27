/663268/اللجنه-العليا-للمصالحات-بالأزهر-الشريف-تكرم-حفظه-القران-الكريم-بمركز-البدارى-بأسيوط

احتفلت اللجنه العليا للمصالحات بالأزهر الشريف فرع البدارى بتكريم حفظه القران الكريم بالأزهر الشريف والتربية والتعليم جاء ذلك حرصاً من اللجنه على تنميه مهارات الطلبه وتشجيع الطلاب المتفوقين فى إطار سعى الأزهر الشريف دائما على تنميه العلم فى مصر مناره العلم والعلماء ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

اللجنه العليا للمصالحات بالأزهر الشريف تكرم حفظه القران الكريم بمركز البدارى بأسيوط جاء ذلك فى حضور لفيف من القياداتقيادات بمنطقة الأزهر الشريف بمحافظة اسيوط وهم: الاستاذ الدكتور على عبدالحافظ وكيل وزارة الأزهر الشريف و رئيس اللجنه العليا للمصالحات اللواء عبدالله محمود عبدالله والذى قدم العديد من الجوائز لحفظه القران الكريم، حسنى الفولى رئيس اللجنه العليا للمصالحات بالأزهر الشريف فرع البدارى النائبه نشوى رائف عضو مجلس النواب ، جمال اسماعيل المنسق العام للجنه المصالحات بمركز البدارى ، مظهر اسماعيل رئيس مجلس الأمناء بإدارة البدارى التعليميه ، علاء مهران امين عام اللجنه العليا للمصالحات بالأزهر الشريف فرع البدارى ، محمد عبدالعليم جلال وكيل لجنه المصالحات بالأزهر الشريف. وجاء ذالك بحضور كبير من الطلبه والطالبات والساده مسؤولين الإدارة بالبداري والساده المسؤولين التنفيذيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنه العليا للمصالحات بالأزهر الشريف تكرم حفظه القران الكريم بمركز البدارى بأسيوط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.