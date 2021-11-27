/663263/النائبة-هدى-عبدالستار-القيادة-السياسية-تضع-المواطن-البسيط-على-رأس-أولوياتها-والدعم-الموجه-لأهالى-أسوان-خير-دليل

علقت النائبة هدى عبد الستار، عضو مجلس النواب، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة محافظة أسوان لتقديم كافة أوجه الدعم إلى المتضررين فى المحافظة الجنوبية.

دوت الخليج

النائبة هدى عبدالستار: الدولة تولى أولوية قصوى للمواطن البسيط

وقال النائبة هدى عبدالستار، عضو مجلس النواب:" لم يكن الحدث الأسطوري الذى أقيم فى محافظة الأقصر وشاهدة العالم بأسره يشكل عائقًا في تواجد رمز الدولة المصرية وسط أهالينا البسطاء من متضرري السيول هناك؛ لمشاركتهم آلامهم جراء هذا الحدث القوي.

وتابعت النائبة هدى عبدالستار، حديثها قائلة:" هذا الأمر يدل على منهجية الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى ترتكز على وضع آمال وآلام المواطن المصري نصب أعين القيادة السياسية كأولوية قصوى وقت الأزمات، والتي تختلف شكلَا وموضوعَا عن السابق".

النائبة هدى عبدالستار: الرئيس السيسي يولى اهتمام كبير بالمواطن

واستكملت:" على الرغم من تزامن زيارة الرئيس لافتتاح حدث أسطوري تتجه صوبه أنظار العالم جميعه، إلا أن الرئيس الإنسان حرص على التواجد بين أهالينا، ليرسي لنا قاعدة جوهرية تتمثل في أن المواطن المصري هو أولا وأخيرا وقبل كل شيء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه إلى محافظة أسوان لتقديم كافة أوجه الدعم إلى القرى المتضررة من السيول فى أسوان.