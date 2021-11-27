/663264/الأهلي-يشكر-الزمالك-ووفد-رسمي-يقدم-العزاء-في-وفاة-المستشار-جلال-إبراهيم

تقدم النادي الأهلي بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الزمالك، على تهنئته الرقيقة بمناسبة اختيار مجلس إدارة جديد للأهلي، في الانتخابات التي جرت أمس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر المجلس تشكيل وفد يترأسه كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، لحضور مراسم عزاء المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق، نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، الذي يعاني من نزلة برد.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي خلال الفترة من 2021 وحتى 2025 بفوز محمود الخطيب باكتساح كامل على منافسة خالد سليمان أبو العلا.

محمود الخطيب

وحصد محمود الخطيب عدد 19307 صوتا، مقابل 2820 صوتا لخالد سليمان أبو العلا.

وشهد النادي الأهلي اليوم الجمعة تواجد كثيف من أعضاء الجمعية العمومية من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد خلال الفترة من 2021 وحتى 2025.

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي أن أعداد الحضور اليوم كان 22454 عضواً، وكانت الأصوات الصحيحة 22000، بينما كانت الأصوات الباطلة 2820.

وكان العامري فاروق العامري قد ضمن مقعد النائب بالحصول على 25% من أعداد الحاضرين للتصويت، وكانت المنافسة شرسة على منصب أمين الصندوق وفاز خالد مرتجي بهذا المنصب بصعوبة شديدة.

وتواجد عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي بفروع الشيخ زايد وأكتور ومدينة نصر، وكان هناك توفير عدد كبير من الأتوبيسات لنفل الأعضاء بسهولة شديدة بسبب التكدس الكبير داخل وخارج مقر النادي الأهلي.

القائمة

ونجح على مقعد الرئيس محمود الخطيب، والعمري فاروق نائباً له، وعلى مقعد أمين الصندوق فاز خالد مرتجي بعد منافسة شرسة مع خالد الدرندلي.

وتضم قائمة محمود الخطيب مجموعة من الكفاءات والخبرات المالية والإدارية فوق السن وتحت السن وهم: العامري فاروق نائبًا وخالد مرتجي أمينًا للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف

ونجح على مقاعد العضوية فوق السن كلاً من: " محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين" وفي العضوية تحت السن "محمد الجارحي ومي عاطف"، لتنجح قائمة الخطيب بالكامل.