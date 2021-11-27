/663266/مديرية-الشباب-والرياضة-بالقاهرة-تعلن-أسباب-تجميد-فوز-العامري-فاروق-بمنصب-نائب-رئيس-الأهلي

في قرار مفاجئ من مديرية الشباب والرياضة والتي أعلنت فيه عدم فوز العامري فاروق العامري بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي بالتزكية، وذلك عقب حصولة على 25% من أصوات الأعضاء المشاركين في الجمعية العمومية الخاصة بالانتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت مديرية الشباب والرياضة أعلنت موافقتها على نجاح جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، دون الموافقة على العامري فاروق نائب الرئيس، وذلك بسبب نصف المادة 43 من لائحة النادي الأهلي والتي تنص على حصول المرشح بالتزكية على 25% من أصوات الأعضاء، ويتم اعتمادها بعد عام من انعقاد أول جمعية عمومية للقلعة الحمراء.

وكانت مديريرة الشباب والرياضة أعلنت بيانا توضيحيا لهذا الأمر من أجل توضيح أسباب عدم اعتماد فاوز العامري فاورق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية مباشرة.

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة برئاسة سيد حزين، مدير المديرية أن العامري فاروق المنتخب نائبا لرئيس النادي الأهلي سيظل معلقا بناء على ما أعلنته اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.

تجميد العامري فاروق لحين انعقاد أول جمعية عمومية للنادي الأهلي.. تفاصيل

وبناء على نص المادة 43 /2 في لائحة النادي الأهلي الخاصة التي نصت على أنه في حالة وجود أي عضو مرشح على منصب في الانتخابات فلا يتم اعتماد فوزه بالتزكية مباشرة إلا في حالة حصوله على موافقة 25% من أعضاء الجمعية ممن لهم حق التصويت بالإضافة لطرحه على الجمعية العمومية لاعتماده والموافقة عليه كشرط لاعتماد فوزه رسميا وانضمامه للمجلس الجديد.

وقال سيد حزين وكيل وزارة الرياضة ومدير مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة : إن العامري فاروق سيتم إيقافه وعدم اعتماد فوزه لحين طرح اسمه على أول جمعية عمومية ستنعقد لاعتماده رسميا ضمن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الأهلي.

وقال حزين إن وزارة الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ليس لهما علاقة بهذه الأزمة خصوصا أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات طبقت لائحة الأهلي في مادتها رقم 43 / 2 وبالتالي كان يجب أن يتم طرحه على الجمعية العمومية لاعتماد فوزه وانضمامه للمجلس.

وشدد على أن اللجنة أرسلت المحضر لنا في مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بعد اعتماد كافة الأمور الخاصة بالعملية الانتخابية بما فيها موقف العامري فاروق وحاجته لطرح اسمه على أول جمعية عمومية مقبلة، مشيرا إلى أن المحضر تم إرساله أيضا للجنة الأوليمبية والتى ستكون ملتزمة بتنفيذ اللائحة على العامري فاروق.