/663267/سياحة-النواب-تناقش-إصدار-قانون-المنشآت-الفندقية-والسياحية-بحضورالدكتور-خالد-العناني

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها غدا الأحد لمناقشة عدد من الاقتراحات وطلبات الإحاطة ومشروعات القوانين، حيث تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية مشترك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بحضور وزير السياحة الدكتور خالد العناني.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة السياحة غدا الاحد

لجنة المشروعات

تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الإسكندرية.

مناقشة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودور الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية في تفعيل القانون.

لجنة البيئة والطاقة

تناقش لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي. في. للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل (ج .م .ع). (مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تى جى إن دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية (ج .م .ع). (مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

- استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بى. في. للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق خليج السويس ودلتا النيل (ج .م .ع). (مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

- استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تى جى إن دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية (ج .م .ع). (مشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)