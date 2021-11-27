/663270/النائب-عصمت-زايد-الرئيس-السيسي-بنى-مصر-الحديثة-وزيارته-لأهالى-أسوان-موفقة-للغاية

علق النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، على لقاء الرئيس بالأهالى المتضررين من محافظة أسوان، وتوجيه كافة أشكال الدعم لهم.

دوت الخليج

النائب عصمت زايد: الرئيس السيسي بنى مصر الحديثة

ووصف النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلانسان الذي يشعر بما يشعر به المواطن، مؤكدًا على أن زيارته إلى المتضررين من أهالي أسوان، كانت موفقة للغاية.

وتابع النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، حديثه قائلًا:" زيارة الرئيس ووجوده وسط الأهالي خفف كثيرًا عنهم، وقيامه بتوجيه المسئولين توفير شقق سكنيه ينم على احترام الدستور والمواطن.

النائب عصمت زايد معلقًا على زيارة الرئيس لأهالي أسوان

واستكمل النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، حديثه قائلًا:" تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن المقدم إليهم من خير مصر يعكس مدى رؤيته وصدق تفاعله مع آلامهم".

وأضاف:" أهالينا في أسوان هم أصل الحضارة وكل التوفيق والسداد للرئيس الانسان عبد الفتاح السيسي باني مصر الحديثه".