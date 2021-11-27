/663271/إصابة-شخصين-نتيجة-انفجار-أسطوانة-غاز-بمصنع-حلويات-بالشرقية

نجح رجال الحماية المدنية، اليوم السبت، في السيطرة على حريق بمصنع حلويات في المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس محافظة الشرقية، نتيجة انفجار أسطوانة غاز، مما نتج الحريق عن إصابة عاملين بإغماء.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق بمصنع حلويات في المنطقة الصناعية بمدينة بلبيس محافظة الشرقية

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إشارة من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا باندلاع حريق بمصنع حلويات المنطقة الصناعية الثالثة بالمنطقة الصناعية بمدينة بلبيس.

بسيارتين إطفاء

وبالأنتقال والفحص لرجال المباحث، تم الدفع بسيارتين إطفاء وتم السيطرة على الحريق، وأتضح أنه اندلع نتيجة انفجار أسطوانة غاز، ونتج عن إصابة عاملين بحالة إغماء وتم اسعافهما فى مكان البلاغ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيقات.

وفي سياق آخر شهد طريق العلمين مرسي مطروح حادث أليم تصادم بين اتوبيس وسيارة نقل، أسفر عن إصابة 39 شخصا معظمهم في حاله خطيرة، وعلي الفور تم الدفع 12 سيارة اسعاف لنقل المصابين.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة إسعاف مرسي مطروح ،بلاغا، فيد بورود حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل علي طريق العلمين، أسفر عن إصابة 39 شخصا، وعلي الفور انتقلت 12 سيارة اسعاف الي محل الحادث، واتضح أن الاتوبيس تابع لشركة المقاولات حسن علام، وعلي الفور انتقل رجال المرور الي مكان الحدث لتسير حركة المرور.

الاسعافات الاولية

وعلي الفور تم نقل المصابين الي المستشفي مرسي مطروح لإجراء الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية الازمة، وتم تحرير محضر بالحادث، وجاري إتخاذ الاجراءات القانونية والادارية.

وفي سياق أخر عثر أهالي قرية كفر سلامون التابعة لمركز ومدينة كوم حمادة محافظة البحيرة، علي طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، مقتولة في «جوالين» وملقاه في إحدي شوارع القرية، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات القضية، وعلي الفور تم القبض علي القاتل، وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ لإجراءات القانونية.