الأوقاف: 8 موفدين إلى رومانيا وبوليفيا والبرازيل لإحياء ليالى رمضان المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم السبت، أنه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على نشر الفكر الوسطى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تم اعتماد كل من إبراهيم يوسف إبراهيم حمادى (إمام-البحيرة)، وعبد العليم طه عبد العظيم على (إمام-بنى سويف )إلى بوليفيا كإمامين وقارئين، ومحمد أحمد شحاتة حبيب ( إمام-البحيرة) إلى رومانيا (إماما)، وحسن شحاتة عثمان جمعة (إمام-الدقهلية ) إلى البرازيل (قارئا)، وكل من القراء: كمال محمد على عبد الرحيم (سوهاج)، وصبرى محمد عبد الكريم محمد الزغلى (الشرقية)، وأحمد محمد محمد محمد الفرحاتى (القليوبية)، ومحمد صلاح عبد القادر تاج الدين (البحيرة) إلى البرازيل كقراء.
ووجهت وزارة الأوقاف الموفدين إلى التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار إيفاده.
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