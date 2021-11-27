قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ان الهيئة تقدم عدة معدات وأنظمة جديدة فى معرض إيديكس 2021، وذلك فى مجالات أنظمة الملاحة، وعمرات الطائرات، مشيرا إلى أن أكثر النقاط أهمية فى المعدات المشاركة أنها بأيدي مصرية 100٪؜. جاء ذلك خلال الموتمر الصحفى لإعلان تفاصيل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية، إيديكس 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس العربية للتصنيع: المعدات المصرية المشاركة فى Edex 2021 بأيدٍ مصرية 100... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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