مصر للطيران تبدأ تعليق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا وتلغى رحلة مساء اليوم

بدأت شركة مصر للطيران، اليوم السبت، تعليق رحلاتها الجوية الي عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج، وذلك في ضوء قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بإيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد للفيروس، والذى أطلق عليه «أوميكرون»، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.
وقالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، إن الشركة ألغت أولي رحلاتها اليوم السبت، والمتجهة إلى جوهانسبرج برقم MS839، والتى كان مقرر إقلاعها من مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة 11 مساءً، ضمن جدول تشغيل الشركة إلى عاصمة جنوب إفريقيا.
وأعلنت شركة مصر للطيران عن إتخاذ بعض الإجراءات تجاه القادمين من عدد من الدول في حالة الوصول غير المباشر «ترانزيت» عبر مطار القاهرة وهي: «جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني» حيث سيتم اجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ظهور أى حالة ايجابية يتم منعه من صعود الطائرة التالية، ويعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها.
وأضافت الشركة أنه بالنسبة للقادمين من «جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني» عن طريق الطيران غير المباشر ( ترانزيت) وتمثل القاهرة وجهتهم النهائية، فسوف يتم عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ايجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة 7 أيام، ويتم عمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، كما يتوجب على الركاب التوقيع على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل الصعود على الرحلة.
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