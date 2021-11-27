قال المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للانتاج الحربى، إن الجناح المصرى فى إيديكس 2021، يمثل 15% من المعروضات، مشيرا إلى أن معرض إيديكس هذا العام يعتبر من المعارض الهامة دوليا، فى ظل توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع مصر على خطة المعارض الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل مؤتمر إيديكس، بحضور وزير الإنتاج الحربى، ورئيس العربية للتصنيع، ورئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، ورئيس الشركة العربية العالمية للبصريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإنتاج الحربى: الجناح المصرى يمثل 15% من معروضات إيديكس 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.