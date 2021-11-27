وزير الإنتاج الحربى: الجناح المصرى يمثل 15% من معروضات إيديكس 2021

قال المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للانتاج الحربى، إن الجناح المصرى فى إيديكس 2021، يمثل 15% من المعروضات، مشيرا إلى أن معرض إيديكس هذا العام يعتبر من المعارض الهامة دوليا، فى ظل توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة وضع مصر على خطة المعارض الدولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل مؤتمر إيديكس، بحضور وزير الإنتاج الحربى، ورئيس العربية للتصنيع، ورئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، ورئيس الشركة العربية العالمية للبصريات.